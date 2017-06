Van Hanegem fileert analytici: ‘Hij roept wel vaker de gekste dingen’

Het Nederlands elftal boekte vrijdag een 5-0 overwinning op Luxemburg en Wesley Sneijder was een van de beste spelers op het veld. De middenvelder speelde zijn recordinterland, maakte een doelpunt en werd bedolven onder de complimenten, maar Willem van Hanegem wenst de euforie graag te temperen.

De voormalig assistent-bondscoach schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad er niets van te begrijpen dat ‘veel mensen ouderwets euforisch’ werden: “Ik vind het prachtig dat Sneijder nu 131 interlands achter zijn naam heeft staan. Maar als hij vrijdag een bal diep speelde, vielen al die televisiecommentatoren bijna van hun stoel van bewondering. Al die ballen van Sneijder op een volledig vrijstaande Arjen Robben, daar was echt geen kunst aan.”

John van ’t Schip en Pierre van Hooijdonk verzorgden het commentaar bij de NOS en hadden in de ogen van Van Hanegem wel iets gereserveerder mogen oordelen: “Van Hooijdonk roept wel vaker de gekste dingen. Hij was nu opeens onder de indruk van een elftal dat een armetierig Luxemburg tegenover zich had. Maar de spelers van PEC Zwolle krijgen met Van 't Schip volgens mij komend seizoen een trainer die bij elk balletje breed juichend langs de lijn staat. Ze waren zo enthousiast over helemaal niks.”