Update: AC Milan maakt komst van ‘man van veertig miljoen’ officieel

AC Milan versterkte zich voor komend seizoen al met Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio en Franck Kessié, is bezig met Andrea Conti van Atalanta en staat op het punt om André Silva van FC Porto vast te leggen. De aanvaller transfereert voor circa dertig miljoen euro naar i Rossoneri, zo melden verschillende media.

Record schrijft dat de 21-jarige Silva persoonlijk rond is met Milan en maandag een vijfjarig contract gaat tekenen in het San Siro. Hij heeft in Portugal een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen in zijn contract staan en de vraagprijs luidde veertig miljoen, maar het uiteindelijke transferbedrag zal dus nog lager uitvallen.

Overigens meldt O JOGO wél dat André Silva voor de vraagprijs van veertig miljoen naar Milan overstapt, maar als de deal eenmaal rond is, zal Porto bekendmaken hoeveel men precies voor de achtvoudig international ontvangt. Silva maakte tot dusverre 24 doelpunten in 58 wedstrijden voor os Dragões en daar gaf hij elf assists bij.

Update 12 juni 09.23 uur - André Silva arriveert op Milanello voor medische keuring

André Silva heeft voet op Italiaanse bodem gezet. De aanvaller wordt maandag medisch gekeurd op Milanello en zal aansluitend een contract voor vijf seizoenen tekenen. Over de hoogte van de transfersom doen verschillende lezingen de ronde, maar La Gazzetta dello Sport weet dat FC Porto een bedrag van 38 miljoen euro zal ontvangen.

André Silva mag zich officieel speler van AC Milan noemen. De spits was maandag al in Milaan voor de medische keuring en zette ’s middags zijn krabbel onder een vijfjarig contract in het San Siro. I Rossoneri maken naar verluidt een bedrag van 38 miljoen euro over naar FC Porto, dat door bonussen op kan lopen tot veertig miljoen.