Voormalig Twente-topscorer duikt op in Tsjechië: ‘Een goed gevoel’

Marc Janko, ex-speler van FC Twente, vervolgt zijn carrière bij Sparta Praag. De spits komt transfervrij over van FC Basel, waar zijn contract afliep. De Oostenrijker stelt dat Andrea Stramaccioni een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn komst naar de Tsjechische topclub.

De 41-jarige Italiaan gaat vanaf komend seizoen aan de slag bij Sparta Praag en heeft met Janko dus al zijn eerste aankoop binnen. “Hij gaf me een goed gevoel en verzekerde me dat ik een belangrijke rol zal spelen in het nieuwe team. Het was belangrijk om zijn visie en ambities te horen. De coach is ook een belangrijke factor geweest in mijn keuze voor Sparta Praag”, zegt Janko tegenover het Tsjechische Sport. In eerste instantie leek het erop dat de Oostenrijker bij FC Basel zou blijven.

Bij de Zwitserse topclub is het roer echter omgegooid. FC Basel wil in de toekomst gaan bouwen op zelfopgeleide spelers, waardoor er geen plek meer was voor Janko. “Maar je weet wat ze zeggen. Als er een deur sluit, gaat er ergens anders weer een open. Ik ben blij dat het zo gelopen is. Het doet me ook goed dat de supporters van Basel teleurgesteld waren over mijn vertrek, ik vertrek met opgeheven hoofd.”

“Ik heb voor Sparta Praag gekozen omdat het de grootste club van Tsjechië is”, vervolgt de Oostenrijkse spits. “De club heeft ambitie, wat ook belangrijk voor mij is. Ik wil prijzen blijven winnen. Sparta heeft mij verzekerd dat ze er alles aan zullen doen om volgend seizoen weer kampioen van Tsjechië te worden. We hebben een nieuwe trainer, die veel ervaring en kennis met zich meebrengt. Ik ben trots dat ik nu onderdeel uitmaak van deze grote club.”