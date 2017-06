Sleutelspeler van ADO in ‘verregaande onderhandelingen’ over transfer

Dion Malone lijkt zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag te hebben gespeeld. De verdedigende middenvelder is in vergevorderde onderhandelingen met Hapoel Ironi Kiryat Shmona en de transfer lijkt binnenkort al te worden afgerond.

De 28-jarige Malone speelde met name een ijzersterke tweede seizoenshelft bij ADO en vormde een middenveld met Danny Bakker en Nasser El Khayati. Hij kon zijn contract in april al met drie seizoenen verlengen, maar gaf aan dat hij pas na het seizoen met de club in gesprek zou gaan. Malone gaat nu dus vrijwel zeker transfervrij vertrekken.

Malone, die ook in de achterhoede uit de voeten kan, speelde in de jeugd voor DWS, AFC en Almere City FC en maakte bij laatstgenoemde club zijn debuut in het profvoetbal. Na 81 wedstrijden vertrok hij naar ADO en in dienst van die club stokte de teller voor Malone bij 135 duels. Daarin kwam hij tot vijf doelpunten en zestien assists.