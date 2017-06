‘Ibrahimovic blijft mogelijk toch speler van Manchester United’

De Premier League maakte afgelopen bekend dat Zlatan Ibrahimovic zal vertrekken bij Manchester United. Toch bestaat er nog een kans dat de Zweed volgend seizoen te bewonderen is in het shirt van the Red Devils. Volgens de Manchester Evening News gaat Ibrahimovic bij Manchester United aan zijn herstel werken.

Indien dat herstel voorspoedig verloopt, zou Ibrahimovic namelijk nog een nieuw contract krijgen bij de club. In dat geval zal de Zweed een verbintenis tot het einde van het seizoen tekenen in Manchester. Ibrahimovic zal op zijn vroegst in december pas weer fit zijn, zoals het er nu naar uitziet.

Overigens werd er afgelopen week ook gemeld dat de Zweed al een akkoord zou hebben met het Amerikaanse LA Galaxy. Volgens Marca tekent Ibrahimovic op korte termijn een eenjarig contract in de Verenigde Staten, terwijl er ook berichten opdoken over een vertrek naar Zenit. De spits speelde afgelopen seizoen in alle competities 46 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 28 keer scoorde.