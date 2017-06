‘Als Ajax voor Patrick Kluivert kiest, steun ik hem volledig’

Patrick Kluivert werd vrijdag uit zijn functie ontheven bij Paris Saint-Germain. De voormalige directeur voetbalzaken van les Parisiens staat dus weer open voor een nieuwe werkgever en wordt door een enkeling ook getipt als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz.

Ronald de Boer zou dat geen gek idee vinden, zo vertelt hij aan De Telegraaf: “Dat kan natuurlijk ook. Hij is een beginnende trainer, maar ik heb 'm nog nooit zien werken. Hij is wel assistent-trainer van FC Twente geweest. Ik gun het hem van harte”, aldus de 47-jarige analyticus annex oud-aanvaller.

“Als Ajax hem kiest, steun ik hem volledig. Een combi Kluivert-Keizer zou ook kunnen. Het is aan het technisch hart”, besluit De Boer. De veertigjarige Kluivert was trainer van Jong FC Twente, Ajax Onder-19 en Curaçao en was verder nog assistent bij NEC en het Nederlands elftal.