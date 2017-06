Eredivisie-topschutter kan debuteren: ‘Het is een eer om hier te zijn’

Samuel Armenteros wordt dinsdag mogelijk beloond voor zijn goede seizoen. De aanvaller van Heracles Almelo maakte 21 doelpunten in 32 officiële wedstrijden en werd zaterdag opgeroepen voor de interland tegen Noorwegen. De Zweed kan dan dus zijn officieuze debuut maken.

“Het is duidelijk een eer om hier te zijn”, reageert de 27-jarige Armenteros tegenover Fotbollskanalen. “Ik ben erg trots dat ik de kans nu krijg en ben er ook erg dankbaar voor. Ik wil mezelf bewijzen en laten zien wie Samuel Armenteros is. Het is altijd een droom geweest om voor mijn land te spelen en gisteren kreeg ik dan eindelijk het bericht.”

Armenteros, een Cubaanse Zweed, speelde voor vrijwel alle vertegenwoordigende elftallen van Zweden, maar nog nooit voor het eerste. Hij debuteerde in het profvoetbal bij sc Heerenveen en kwam vervolgens uit voor Heracles, Anderlecht, Feyenoord, Willem II, FK Qarabag en opnieuw Heracles.