‘Galatasaray wil na Sneijder nog een Oranje-international binnenhalen’

Als het aan Galatasaray ligt, krijgt Wesley Sneijder gezelschap van naamgenoot Wesley Hoedt. De Turkse topclub is volgens Fanatik in gesprek met Lazio over een transfer van de Oranje-international. De nieuwe sportief directeur Cenk Ergün zou onder de indruk zijn geraakt van Hoedt tijdens de interland tussen Oranje en Luxemburg (5-0) van vrijdag.

Hoedt, die in Turkije ook landgenoten Nigel de Jong en Garry Mendes Rodrigues zou treffen, heeft zich goed ontwikkeld bij Lazio sinds zijn overgang van AZ in 2015. Hij speelde in totaal 48 competitiewedstrijden voor de Serie A-club en kwam tot vier interlands. Zijn opmars heeft ook opnieuw de aandacht getrokken van Leicester City en West Ham United, zo meldde Il Messaggero onlangs.

De toekomst van Hoedt hangt mogelijk samen met die van Stefan de Vrij. Indien de ex-Feyenoorder een nieuw contract ondertekent, zou een vertrek van Hoedt volgens Italiaanse media bespreekbaar zijn. Het is echter de vraag of De Vrij van plan is zijn tot medio 2018 lopende contract te verlengen. De 23-jarige Hoedt ligt zelf vast tot de zomer van 2019.