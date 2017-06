Update: Brands verbaasd over geruchten: ‘Ik weet van niets’

Nicolas Isimat-Mirin beschikt over een nog tot medio 2020 doorlopend contract bij PSV, maar het lijkt er sterk op dat de wegen van de Fransman en de Eindhovenaren binnen een aantal dagen gaan scheiden. L’Équipe meldt namelijk dat de stopper dicht bij een overstap naar TSG Hoffenheim is.

PSV incasseert naar verluidt vijf miljoen euro voor Isimat-Mirin, die in 2015 na een seizoen op huurbasis voor 2,4 miljoen euro definitief over werd genomen van AS Monaco. De verdediger kan zijn krabbel zetten onder een vierjarig contract bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Bundesliga. Die Kraichgauer mogen via de voorrondes van de Champions League proberen om toegang tot het miljardenbal af te dwingen.

Isimat-Mirin speelde sinds zijn entree in Eindhoven een kleine negentig wedstrijden voor PSV en was afgelopen seizoen een zekerheidje in de basiself van Phillip Cocu. Sinds hij in 2014 neerstreek bij de Brabanders won hij twee landstitels en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.

Update 14.05 uur - Brands verbaasd over geruchten: ‘Ik weet van niets’

PSV ontkent dat Nicolas Isimat-Mirin dicht bij een vertrek bij de club is. De stopper zou op het punt staan om over te stappen naar TSG Hoffenheim, maar Marcel Brands is in gesprek met het Eindhovens Dagblad duidelijk: “Ik weet van niets.”