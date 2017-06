‘Paris Saint-Germain doet wanhoopspoging na besluit van Donnarumma’

Gianluigi Donnarumma heeft besloten om een nieuw contract bij AC Milan te ondertekenen, zo meldt de Corriere dello Sport zondagochtend. De achttienjarige doelman wil de komende jaren verbonden blijven aan i Rossoneri, maar toch vormen details in zijn nieuwe verbintenis nog een probleem. Zaakwaarnemer Mino Raiola blijft inztten op een aantal vertrekclausules.

De Nederlands-Italiaanse belangenbehartiger wil zekerheid inbouwen voor zijn achttienjarige cliënt. Met de nieuwe Chinese eigenaars hoopt Milan de top te bestormen, maar als dat niet lukt moet Donnarumma de mogelijkheid krijgen om te vertrekken. Daarom wil Raiola een afkoopclausule laten opnemen, naar verluidt van meer dan honderd miljoen euro, en de garantie dat Donnarumma voor minder verkocht kan worden als Milan zich niet plaatst voor de Champions League. Bovendien probeert Raiola een flinke salarisverhoging voor zijn cliënt te bedingen.

De piepjonge international, die zich met Italië voorbereidt op het duel met Liechtenstein van zondagavond, heeft nog niet gereageerd op een voorstel van ruim vier miljoen euro per jaar. Donnarumma hoopt echter dat Raiola eruit komt met Milan en heeft geen oren naar een tussentijdse transfer. Buitenlandse interesse is er wel, maar de opties nemen zienderogen af. Manchester City heeft veertig miljoen euro besteed aan Ederson Moraes, Real Madrid heeft vertrouwen in Keylor Navas en Manchester United wil pas een keeper als David de Gea naar Real Madrid vertrekt. Alleen Paris Saint-Germain is nog serieus in de race.

Volgens Il Gornale zetten de Parijzenaars vaart achter hun pogingen om Donnarumma binnen te halen. Zolang er nog geen akkoord ligt tussen Milan en de sluitpost denkt PSG kans te maken op zijn komst. Naar verluidt heeft PSG een eerste bod van veertig miljoen euro uitgebracht. Bovendien sluit Gianluigi Buffon niet uit dat Juventus nog terugkeert voor Donnarumma. De routinier zou dat toejuichen, ondanks dat hij er een geduchte concurrent bij krijgt. "Het is terecht dat Juventus een keeper zoals hij probeert vast te leggen", zegt Buffon in de Italiaanse pers.

"Een trainer moet een elftal opstellen om een wedstrijd mee te winnen en dat is het enige waar hij aan moet denken. Zo hoort het te zijn", vindt de clublegende. Hij spreekt van een 'goede prikkel' als Donnarumma naar Turijn komt. "Zelfs als ik 39 of 40 ben, weet ik dat ik hard moet werken om een bepaalde rol te behouden. Als de dag komt waarop ik niet meer wil werken, blijf ik thuis. Keepers als Wojciech Szczesny, Gianluigi Donnarumma en Alex Meret worden uiteindelijk basisspelers", doelt Buffon op vermeende Juventus-doelwitten. "Ze zijn nummers één en dat zijn ze vanwege hun kwaliteiten, niet omdat iemand ze een dienst bewijst. Ik ben er niet voor eeuwig en dat heb ik ook nooit gedacht."