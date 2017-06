‘Dank je Ronald, maar Ajax is niet zo aardig voor Michael geweest’

Ajax had voor het weekeinde een nieuwe trainer willen presenteren, maar heeft nog altijd niet bekendgemaakt wie het stokje overneemt van Peter Bosz. Ronald Koeman denkt dat Michael Laudrup een geschikte optie zou kunnen zijn, maar zaakwaarnemer Bayram Tutumlu benadrukt dat dit verre van realistisch is.

"Dank je Ronald, maar Ajax is niet zo aardig voor Michael geweest", zo liet Tutumlu zaterdagavond laat via zijn Twitter-account weten. Ajax zette Laudrup jaren geleden in de krant om hem op te sporen voor een naheffing van de belastingdienst. In de advertentie stond ook vermeld dat Laudrup zonder bekende woon- of verblijfplaats was. "Ik ben dan ook slechts manager in de grootste voetbalcompetitie van de wereld. Misschien wisten ze dat niet…'', gaf de Deen, toen manager van Swansea City, destijds te kennen.

Ajax wilde geld zien van Laudrup vanwege een naheffing van de belastingdienst naar aanleiding van de transfers van de Deen en Shota Arveladze in 1997. De Amsterdammers moesten circa drie miljoen euro betalen en wilden een groot deel verhalen op de oud-aanvaller. In oktober vorig jaar werd duidelijk dat Laudrup, tegenwoordig coach van Al Rayyan in Qatar, niet langer aansprakelijk werd gesteld.