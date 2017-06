L'Equipe: 'Verratti dient officieel transferverzoek in bij Paris Saint-Germain

Marco Verratti wil in de zomermaanden bij Paris Saint-Germain vertrekken, zo schrijft L'Équipe zondag. Volgens de meest verkochte sportkrant van Frankrijk heeft de middenvelder aan sportief directeur Antero Henrique laten weten dat hij getransfereerd wil worden naar een andere club.

In het eerste onderhoud tussen Henrique, de opvolger van Patrick Kluivert, en Verratti werd naar verluidt duidelijk dat de Italiaans international zijn toekomst niet meer in het Parc des Princes ziet. Zaakwaarnemer Donato Di Campli liet in de voorbije maanden al meermaals weten dat het winnen van de landstitel simpelweg niet meer genoeg was om aan de sportieve wensen van zijn cliënt te voldoen.

PSG greep afgelopen seizoen tot overmaat van ramp naast de landstitel en was wederom niet in staat om tot een serieuze kandidaat voor het winnen van de Champions League uit te groeien. Dat laatste steekt de 24-jarige Italiaan naar verluidt nogal en vandaar dat hij de clubleiding formeel heeft verzocht om medewerking te verlenen aan een transfer.

De strijd om de handtekening van Verratti lijkt er een tussen Juventus, de club waar hij fan van is, en Barcelona te worden. Voor minder dan tachtig miljoen euro mag de Italiaan sowieso niet uit Parijs vertrekken. Dat is beduidend meer dan de Parijzenaars in de zomer van 2012 aan Pescara overmaakten, twaalf miljoen euro, zonder dat de middenvelder ook maar één wedstrijd in de Serie A had gespeeld.