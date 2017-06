‘Manchester City volgt voorbeeld Liverpool en zet streep door Van Dijk’

De kans is aanwezig dat Virgil van Dijk in de zomer de gelederen van Southampton toch niet verlaat. Britse media schrijven zondag dat ook Manchester City niet meer de intentie heeft om de interesse in de 25-jarige verdediger nieuw leven in te blazen. Liverpool haakte eerder om heel andere redenen af voor de Nederlander.

Van Dijk werd de laatste maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Liverpool, dat liefst 68 miljoen euro op tafel wilde leggen voor de twaalfvoudig Oranje-international. Southampton beweerde echter dat Liverpool nooit formeel contact had opgenomen en zodoende hadden the Reds geen toestemming om met Van Dijk te onderhandelen. "We hebben respect voor hun positie en trekken alle interesse in Van Dijk in", liet Liverpool in een verklaring weten.

Southampton heeft de vraagprijs voor Van Dijk verhoogd naar zeventig miljoen pond, omgerekend 79,6 miljoen euro, zo verzekeren de kranten in Engeland zondag. Van Manchester City hoeven the Saints naar verluidt geen formeel bod meer te verwachten. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Southampton sowieso minimaal 55 miljoen euro wilde toucheren, ging er een streep door de naam van Van Dijk, zo klinkt het. Liverpool stond welwillend tegenover een dergelijk transferbedrag, maar ging de fout in.

Het contract van Van Dijk bij Southampton werd in mei vorig jaar verlengd en loopt nog tot de zomer van 2022. De ex-speler van FC Groningen en Celtic is een vaste waarde bij zijn club, maar door een enkelblessure kwam hij sinds eind januari niet meer in actie.