Dolberg kan geluk niet op: ‘Het is te vergelijken met eerste goal voor Ajax’

Kasper Dolberg kan zijn geluk niet op. De veelbelovende aanvaller van Ajax maakte zaterdag zijn eerste doelpunt als Deens A-international, in zijn derde interland voor het team van bondscoach Age Hareide. Dolberg zorgde voor het slotakkoord in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Kazachstan en Denemarken (1-3).

Na een voorzet van Martin Braithwaite was het voor Dolberg een koud kunstje om van dichtbij te scoren. "Dit is zeker een doelpunt dat me lang bij gaat blijven", vertelde de tiener na afloop van het duel. "Hopelijk is het de eerste van vele doelpunten voor het nationale team. Het voelt heel goed."

"Ja, het is te vergelijken met mijn eerste goal voor Ajax. Dat was ook een geweldig gevoel." Dolberg heeft geen verplichtingen meer richting Ajax en Denemarken. "Ik kijk ernaar uit om thuis te zijn en even helemaal niets te doen."