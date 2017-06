Zondag, 11 Juni 2017

Feyenoord doet Hahn over aan Eredivisie-club

Joel Pereira kan Manchester United inruilen voor Benfica, Sporting Portugal of FC Porto. De vorig seizoen aan Belenenses uitgeleende keeper is op Old Trafford derde keeper achter David de Gea en Sergio Romero. (A Bola)

Dario Dumic verlaat mogelijk de gelederen van NEC. RC Genk club wil graag een centrale verdediger aan de selectie toevoegen en ziet in de Bosnisch international een meer dan geschikte kandidaat. (Diverse Belgische media)

Warner Hahn gaat aan de slag bij sc Heerenveen. De doelman komt over van Feyenoord, waar hij geen uitzicht op speeltijd had, en zal volgende week in het Abe Lenstra Stadion een contract voor drie seizoenen ondertekenen. (FeanOnline) De doelman komt over van Feyenoord, waar hij geen uitzicht op speeltijd had, en zal volgende week in het Abe Lenstra Stadion een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

De strijd om de handtekening van Bertrand Traoré is losgebarsten. Everton, West Ham United, Borussia Mönchengladbach, Lille, Olympique Lyon en Schalke 04 hebben allemaal interesse in de Chelsea-aanvaller. (Daily Mirror)

Michael Keane is het nummer één doelwit van Everton in defensief opzicht. De club van Ronald Koeman gaat er alles aan doen om de verdediger van Burnley in de zomer naar Goodison Park te halen. (Diverse Britse tabloids)