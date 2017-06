Real Madrid ontvangt 140 miljoen euro voor tweetal

Manchester United wil Matteo Darmian toch niet laten gaan komende zomer. Internazionale, AC Milan, AS Roma en Napoli hebben te horen gekregen dat de verdediger niet mag vertrekken uit Engeland. (Diverse Engelse media)

Vertegenwoordigers van Paris Saint-Germain landen maandag in Parijs. Zij zullen daar met AC Milan praten over een transfer van Gianluigi Donnarumma, voor wie de Fransen veertig miljoen euro overhebben. (Il Giornale)

Met dat geld kan Kylian Mbappé van AS Monaco worden gehaald.

Arsenal en CSKA Moskou zijn het eens over een transfer van Aleksandr Golovin. De Russen ontvangen een transfersom van zo’n twaalf miljoen euro voor de veelbelovende middenvelder. (Sports)