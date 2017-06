Reus zet streep door restant 2017: ‘We hebben grote plannen onder Bosz’

Marco Reus staat langer buitenspel dan aanvankelijk verwacht. De spelmaker van Borussia Dortmund is zaterdag succesvol geopereerd aan zijn rechterknie en keert pas begin 2018 weer terug binnen de lijnen, zo meldt Ruhr Nachrichten. Eerder speculeerden Duitse media over een absentie van vier maanden.

Eind vorige maand moest Reus zich in de rust laten wisselen in de gewonnen finale van de DFB-Pokal. Later bleek dat hij de kruisband in zijn rechterknie had ingescheurd. Het was tot voor kort onduidelijk of Reus onder het mes moest. Na een grondige medische evaluatie werd besloten tot een operatie, waardoor Reus ruim zes maanden aan de kant staat. Via sociale media zegt de aanvaller dat hij er alles aan gaat doen om zo snel mogelijk terug te keren.

"Ik ben altijd sterk teruggekomen en dat zal nu weer zo zijn", belooft Reus, die het WK van 2014 en het EK van 2016 miste wegens blessureleed. "We hebben grote plannen onder onze nieuwe trainer Peter Bosz en met het elftal van Duitsland op het WK van 2018. Het is mijn doel om in het nieuwe jaar in topvorm te zijn en er weer vol tegenaan te kunnen in de beslissende fase van komend seizoen. Veel dank voor jullie steun. Het betekent veel voor me en biedt me de kracht om de zware tijd die komen gaat te doorstaan."