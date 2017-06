Armenteros mag zich melden bij nationale ploeg: ‘Ik wist dat het speelde’

Samuel Armenteros maakte met negentien doelpunten een uitstekend jaar door in de Eredivisie en het seizoen krijgt nog een mooi staartje voor de spits van Heracles Almelo. Armenteros heeft zaterdag namelijk zijn allereerste uitnodiging voor de Zweedse nationale ploeg ontvangen en zou dinsdag tegen Noorwegen zijn debuut kunnen gaan maken.

“Ik wist al langere tijd dat het speelde, dus het was eigenlijk meer een kwestie van wanneer ik de kans zou krijgen om mezelf te mogen laten zien. Ik ben heel blij dat ze het hebben besloten”, reageert hij opgetogen tegenover RTV Oost. Zweden won vrijdagavond van Frankrijk en behield zo een voorsprong van drie punten op het Nederlands elftal.

Armenteros is onder de indruk van die wedstrijd: “Ze speelden natuurlijk tegen Frankrijk en hebben een uitstekend resultaat behaald. De tweede wedstrijd is nu tegen Noorwegen-uit, in Oslo, volgende week. Daar mag ik mezelf dus laten zien.” Nederland en Zweden ontmoeten elkaar op 10 oktober in de WK-kwalificatiereeks en Oranje stuit dan dus mogelijk ook op Armenteros.