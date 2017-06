Griekse reserve verliest tand na opstootje tussen AS Roma-ploeggenoten

Edin Dzeko en Kostas Manolas zitten doorgaans bij elkaar in de kleedkamer van AS Roma, maar vrijdagavond was die collegialiteit even ver weg. De twee kregen het na de kwalificatiewedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Griekenland met elkaar aan de stok en de boel escaleerde vervolgens in een grotere vechtpartij.

Dzeko en Manolas duwden na het laatste fluitsignaal wat heen en weer en leken vervolgens ieder hun eigen weg te gaan. Ploeggenoten en reserves meldden zich echter in het strijdgewoel en er werden enkele rake klappen uitgedeeld, waarbij de Griekse wisselspeler Giannis Gianniotas er het slechtst van af kwam.

De middenvelder leek in de achtervolging op Muhamed Besic, maar werd gestuit door de Bosnische assistent-bondscoach Stephan Gilli, die Gianniotas een flinke vuistslag uitdeelde. De Griek droop vervolgens met een ontbrekende voortand af. Of de UEFA stappen gaat ondernemen tegen beide ploegen is nog niet bekend.