‘Frank de Boer kan naar Premier League na concrete interesse'

Frank de Boer kan komend seizoen aan de slag in de Premier League, zo weet Voetbal International te melden. Crystal Palace heeft contact opgenomen met de oefenmeester, die sinds zijn ontslag bij Internazionale zonder club zit. Naar verluidt ziet De Boer een stap naar Engeland wel zitten.

Crystal Palace is momenteel op zoek naar een nieuwe manager, nadat Sam Allardyce besloot te vertrekken. Hij leverde na de handhaving zijn contract in bij the Eagles en ging met pensioen. Er is inmiddels contact geweest tussen De Boer en Crystal Palace. Engelse media schreven dat er al een naderend akkoord zou zijn tussen beide partijen, maar daar is voorlopig nog geen sprake van.

De Boer hoopt komende weken ergens aan de slag te kunnen, want de oefenmeester wil graag de gehele voorbereiding mee maken met zijn nieuwe club. Afgelopen zomer werd hij relatief laat aangesteld bij Internazionale, waar hij dus al in november moest vertrekken. In een eerder stadium toonden Club Brugge en Rangers FC interesse in De Boer, maar hij heeft de voorkeur om in de Premier League aan de slag te gaan.