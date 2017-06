‘Als er iets gebeurt met hun spits, kan ik me voorstellen dat Dolberg komt’

Peter Bosz werd afgelopen dinsdag gepresenteerd bij Borussia Dortmund en haastte zich toen om te zeggen dat hij niet van plan is om Kasper Dolberg op korte termijn weg te halen bij zijn voormalige werkgever Ajax. Dennis Gentenaar, die in het verleden bij beide clubs onder de lat stond, durft een Duits bod op de jonge Deen echter niet bij voorbaat uit te sluiten.

“Als er straks iets gebeurt met hun spits, kan ik me goed voorstellen dat Kasper Dolberg komt. Hoe hij zich ontwikkeld heeft dit jaar. Zo rustig in alles. Die gaat daar ook wel zijn doelpunten maken. Het gaat er niet zozeer om hoe oud je bent, maar om kwaliteit”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

Het verbaasde Gentenaar dat Bosz na een jaar alweer vertrok bij Ajax. Dat juist die Borussen uitkwamen bij de oefenmeester van de Amsterdammers, verraste hem dan weer niet: “Na zo'n seizoen met de finale in de Europa League en het succesvol inzetten van veel jonge spelers, is die keuze begrijpelijk. De manier waarop Ajax heeft gespeeld, zorgde in heel Europa voor waardering.”