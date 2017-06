Kluivert: ‘Alle deuren van Europese topclubs gingen voor me open’

Patrick Kluivert is nog geen jaar na zijn aanstelling als technisch directeur van Paris Saint-Germain vertrokken bij de Franse topclub. Na een reorganisatie binnen de club werd plots Antero Henrique aangesteld als technisch directeur. PSG wilde Kluivert graag behouden, zij het in een andere rol. Daar voelde de oud-international niets voor, waarna zijn vertrek bekend gemaakt werd. Kluivert weet nog niet wat zijn volgende stap wordt, maar het liefst duikt hij weer het trainersvak in.

Toen de nieuwe technisch directeur werd aangesteld, wist Kluivert al voldoende. De tegenvallende resultaten van het afgelopen seizoen waren voor PSG reden genoeg om een reorganisatie door te voeren en de rollen van directeur sportief en technisch directeur samen te voegen. "Dit was natuurlijk niet datgene, waar ik vorig jaar op hoopte toen ik mijn contract tekende", laat de oud-spits van onder meer Ajax en Barcelona weten tegenover De Telegraaf. Toen Kluivert binnen kwam bij PSG waren alle zomeraankopen al gedaan. Hij was in de winterstop louter verantwoordelijk voor de komst van Julian Draxler.

"Ik ga nu rustig uitkijken naar een andere functie in de voetballerij. Mijn hart ligt op het veld", aldus Kluivert. "Ik kijk wat er op mijn pad komt. Ik heb stage gelopen bij AZ, ben assistent geweest bij NEC, trainde twee jaar lang Jong FC Twente, was bondscoach van Curaçao, assistent-bondscoach op het bronzen WK van 2014 onder Louis van Gaal en mocht een jaar lang technisch directeur van een grote club als PSG zijn. Dat maakt me trots.”

In een jaar tijd heeft Kluivert, die vorig jaar eigenlijk aan de slag zou gaan als jeugdtrainer bij Ajax, veel geleerd. "De bagage van Parijs, in de top van de Europese voetbalwereld mogen werken, neem ik mee naar mijn volgende functie. Het klinkt als een cliché, maar ik merk dat ik door al mijn ervaringen steeds completer word. En de bevestiging dat nog steeds alle deuren van de Europese topclubs voor me opengingen, was prettig.”