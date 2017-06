‘Luxemburgse Messi' reageert woest op wissel: ‘Ik bied mijn excuses aan’

Vincent Thill heeft zijn excuses aangeboden voor zijn reactie na de wissel in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. De zeventienjarige middenvelder werd na 54 minuten naar de kant gehaald ten faveure van Lars Gerson en weigerde zijn bondscoach de hand te schudden. Bovendien trapte hij een verbanddoos omver.

“Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor mijn ongepaste reactie. Ik zou een voorbeeld moeten zijn, ook op mijn leeftijd”, aldus de contractspeler van FC Metz op Twitter. Thill staat bekend als de ‘Lionel Messi van Luxemburg’ en kon vorig jaar naar Bayern München, maar besloot zijn eerste pofcontract te ondertekenen bij Metz.

Voor wie het gemist heeft: de zeventienjarige 'Messi van Luxemburg' was gisteravond WOEST?? met zijn wissel! ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 juni 2017

“Hij werd begeerd door veel Europese clubs, met name door Bayern, maar Vincent heeft positief op de aanbieding van onze voorzitter gereageerd”, zo meldde de club toen. Thill, achtvoudig international, speelde tot dusverre twee officiële wedstrijden in het eerste elftal van Metz en daarin kwam hij niet tot scoren.

“Een zeventienjarige zou zo niet moeten reageren en dat gaan we hem duidelijk maken”, vertelde bondscoach Luc Holtz na afloop. “We hebben op zijn leeftijd allemaal fouten gemaakt, maar die zouden vervolgens niet herhaald mogen worden. Als hij wil functioneren in een groep gelden er gedragsregels, dus zal hij niet nog eens zo de fout in moeten gaan.”