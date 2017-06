‘We onderhandelen met PSV en die club is het meest serieus’

CF Pachuca heeft zich verbaasd over de uitspraken van Miguel Herrera. De voormalig bondscoach van Mexico en huidig trainer van Club Tijuana liet zich ontvallen dat rechtsbuiten Hirving Lozano naar Manchester City gaat en vervolgens voor twee jaar wordt gestald bij PSV. “Dat is een uitstekend niveau voor hem.”

“Dit is goed voor Mexicanen, want steeds meer spelers van ons gaan naar het buitenland. Lozano krijgt ploeggenoten als Andrés Guardado en Héctor Moreno en zij zullen hem helpen groeien”, zei Herrera tegen een journalist. Volgens sportief directeur Marco Garcés van Pachuca is de deal echter nog niet rond: “Het is ongelukkig dat Piojo informatie naar buiten brengt die niet waar is”, zegt hij tegen Radio Marca Claro.

“Er liggen verschillende aanbiedingen voor de speler op tafel en die zullen we blijven evalueren met Lozano. Hij weet wat er speelt en we zijn aan het onderhandelen. Als er iets concreets te melden valt, dan zullen we dat doen. PSV is een van de clubs waarmee we in onderhandeling zijn. We hebben drie aanbiedingen ontvangen en dat van PSV was het meest serieus. Met Man City speelt er niets”, aldus de bestuurder.

De 21-jarige Lozano is een linksbuiten die uit de jeugdopleiding van Pachuca komt en er tot dusverre 133 wedstrijden in het eerste elftal voor speelde. Daarin kwam Chucky tot 41 doelpunten en 28 assists. De voorhoedespeler heeft nog een contract tot medio 2020 en PSV is niet de enige club die die verbintenis zou willen afkopen, want ook onder meer Real Sociedad en Celta de Vigo hebben belangstelling.