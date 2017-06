‘FC Utrecht wijst eerste bod van Feyenoord op Amrabat af’

FC Utrecht heeft een eerste bod van Feyenoord op Sofyan Amrabat afgeslagen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat technisch directeur circa twee miljoen euro over had voor de middenvelder, maar dat dat bedrag van tafel is geveegd.

“Van Geel heeft de reputatie dat hij in eerste instantie laag inzet als hij spelers naar de Kuip wil halen. Maar hij kent de wensen van trainer Giovanni van Bronckhorst en de verwachting is dat beide clubs elkaar eerdaags ergens in het midden tegenkomen”, zo valt er in de krant te lezen. Het is onduidelijk hoeveel de Domstedelingen precies verlangen voor Amrabat, maar verslaggever Mikos Gouka zei eerder te verwachten dat hij vier tot vijf miljoen euro kost.

De twintigjarige Amrabat heeft een sterk seizoen achter de rug. Hij speelde 38 officiële wedstrijden voor FC Utrecht en kwam daarin tot één doelpunt én zeven assists en werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. Hij heeft nog een contract tot 2018 dat door een optie met een jaar verlengd kan worden, maar het is geen geheim dat Amrabat graag naar De Kuip wil. Hij heeft immers meerdere keren laten doorschemeren Feyenoord een interessante optie te vinden.

“Het is een schitterende club, de ideale stap. Daar draai ik niet omheen. Maar er is nog niets getekend. Ik heb zelfs nog met niemand van Feyenoord of een andere club gesproken”, zei Amrabat eind mei nog in een interview met de NOS. “. Feyenoord heeft zich nog niet gemeld. Niet bij de club en niet bij mij of mijn management. En ik mag niet liegen, want ik ben aan het vasten.”