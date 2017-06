Schmidt gaat na geflirt met Oranje en Ajax aan de slag in China

Roger Schmidt heeft een nieuwe club gevonden. De vijftigjarige Duitser heeft zich namelijk voor tweeënhalf jaar verbonden aan Beijing Sinobo Guoan, dat momenteel zevende staat in de Chinese competitie. Schmidt zat sinds zijn vertrek in maart bij Bayer Leverkusen zonder werkgever.

Het leek er nog even op dat Schmidt in Nederland aan de slag zou gaan, want hij werd gepolst door technisch directeur Hans van Breukelen om de nieuwe bondscoach te worden en werd daarna ook met de opvolging van Peter Bosz bij Ajax in verband gebracht. Schmidt wilde echter geen bondscoach worden en heeft er nu dus voor gekozen om zijn carrière te vervolgen in de Super League van China.

“Schmidt is het schoolvoorbeeld van de rijzende sterren in het trainersvak van Duitsland. Hij heeft wereldwijd lof gekregen voor zijn pressievoetbal bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen en we zijn er dan ook van overtuigd dat Schmidt een nieuwe impuls aan Beijing kan geven en de club tot nieuwe hoogten zal stuwen”, valt er in het statement te lezen. Schmidt is bij Beijing de opvolger van José González.