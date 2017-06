Strootman: ‘Advocaat brengt misschien wat meer energie dan Blind’

Het Nederlands elftal won vrijdagavond met 5-0 van Luxemburg en deed goede zaken. Zweden won echter in eigen huis van Frankrijk met 2-1, waardoor er nog een stevige klus wacht voor Oranje in Frankrijk. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse sprak na het duel met Quincy Promes en Kevin Strootman over het duel en de uitgangspositie.