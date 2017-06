Advocaat bindt Aké voorgoed aan Oranje: ‘Ik vond het wel slim’

Nathan Aké kan na vrijdagavond niet meer switchen van nationale elftal. De verdediger maakte tegen Luxemburg (5-0) namelijk zijn officiële debuut voor het Nederlands elftal, al had hij eerder ook voor Ivoorkust kunnen kiezen.

“Normaal had ik Davy Klaassen voor Wesley Sneijder gebracht, maar ik vond het wel handig dat Aké ook een officiële interland zou meemaken. Nu is hij echt aan ons verbonden”, zei Dick Advocaat na afloop tegen de NOS. De 22-jarige Aké kwam eerder al negentig minuten in actie in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko (1-2 winst).

De situatie van Aké werd in de media vergeleken met die van Hakim Ziyech. Laatstgenoemde kwam in aanmerking voor Oranje, maar werd maar niet opgeroepen en ging toen in op de avances van Marokko. “Ik was daar niet bij betrokken”, aldus Advocaat. “Dus wat moet ik daar op zeggen. Maar ik vond het slim om Aké even in te brengen.”