Nederlands elftal stijgt plaats na vijfklapper tegen Luxemburg

Het Nederlands elftal is de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg zonder kleerscheuren doorgekomen. In De Kuip werd het vrijdagavond door doelpunten van Arjen Robben, Wesley Sneijder, Georginio Wijnaldum, Quincy Promes en Vincent Janssen 5-0 en Oranje staat nu met tien punten op de derde plaats in Groep A. Bulgarije zakt een plek op de ranglijst.

Dick Advocaat zat voor het eerst weer als bondscoach van het Nederlands elftal op de bank en hield vast aan de vertrouwde namen, al zette hij Quincy Promes ten faveure van Memphis Depay op de bank en gaf hij ook Jasper Cillessen een basisplaats. De thuisploeg had binnen twee minuten al op voorsprong kunnen komen via Robben en in het vervolg liet Vincent Janssen twee uitstekende mogelijkheden liggen. Luxemburg probeerde er zo nu en dan ook uit te komen en loste een paar pogingen, maar Cillessen hoefde zich niet overmatig in te spannen. Na 21 minuten was het raak: Robben scoorde na een pass van Wesley Hoedt.

NICE! Wesley Sneijder doet het in zijn recordwedstrijd en mooie emotie bij Dick Advocaat! ?? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 9 juni 2017

Oranje had weinig te vrezen van de nummer 146 van de wereldranglijst en verdubbelde tien minuten voor rust de marge: nieuwbakken recordinternational Sneijder, die in de eerste helft de meeste balcontacten van iedereen had, knalde raak na een mooie hakbal van Depay. Luxemburg kreeg daarna nog een uitgelezen kans om het enigszins spannend te maken, maar Dave Turpel van Düdelingen vergat een dramatische inspeelpass van Cillessen te bestraffen en stuitte met zijn schot op de reservedoelman van Barcelona.

In de tweede helft leek Oranje de score al gauw uit te breiden, maar een schot van Robben werd uit de hoek gedoken door doelman Ralph Schon en een treffer van Janssen werd vanwege buitenspel afgekeurd. Luxemburg had ook na de pauze weinig te vertellen, werd gefrustreerder en ging feller spelen. Zo had Kevin Malget misschien wel rood verdiend. In het laatste uur, nadat Sneijder en Robben nieuwe kansen hadden gemist, nam het Nederlands elftal verder afstand van Luxemburg.

Wijnaldum knalde een rebound binnen nadat een voorzet van Joël Veltman niemand had bereikt, de voor Depay ingevallen Promes kopte via de grond de 4-0 tegen de touwen en het slotakkoord was aan Janssen. De aanvaller van Tottenham Hotspur mocht vijf minuten voor tijd, na een overtreding van keeper Schon, aanleggen vanaf elf meter en schoot onberispelijk binnen. Het Nederlands elftal probeerde het publiek daarna nog te trakteren op meer, maar dat lukte niet meer. Recordinternational Sneijder verdiende nog wel een applauswissel.