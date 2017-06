‘Totti zei: ‘als ik een strafschop krijg, dan schiet ik hem de tribune in’’

Francesco Totti speelde onlangs tegen Genoa zijn laatste wedstrijd voor AS Roma. I Giallorossi wonnen dat duel met 3-2, maar Totti speelde geen echte rol van betekenis en had zich er volgens Juan Jesus veel meer van voorgesteld.

De Braziliaanse verdediger vertelt aan Radio Atlantida dat de veertigjarige icoon al de hele week ‘nerveus’ was voor het duel: “Hij kon de ene dag zeggen dat hij door zou gaan en de andere dag zei hij dan weer dat hij definitief zou stoppen met voetballen. Voor de wedstrijd zei hij in de kleedkamer ook nog: ‘als we een strafschop krijgen, dan scoor ik niet. Ik trap de bal dan richting de Curva Sud’.”

“We kregen geen penalty, dus in de plaats daarvan schoot hij een gesigneerde bal de Curva in, na de wedstrijd. Totti is een fantastisch persoon en verdient zoveel meer dan slechts één afscheidsduel. Hij is iemand die je helpt, zonder dat anderen dat misschien doorhebben. We zijn allemaal vereerd dat we het hem hebben mogen spelen”, besluit Jesus.