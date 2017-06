‘De Boer concurreert met ‘Ajax-optie’ om trainersklus in Engeland'

Frank de Boer voert gesprekken met Crystal Palace over het trainerschap bij de Premier League-club. Dat meldt Sky Sports vrijdagmiddag. De clubloze De Boer is 'een van de kandidaten' om Sam Allardyce op te volgen bij Palace.

Afgelopen seizoen eindigden the Eagles als veertiende in de Premier League. De werkgever van Patrick van Aanholt werd al met diverse trainers in verband gebracht: namen als Louis van Gaal, Sean Dyche, Mauricio Pellegrino, Chris Coleman, Brendan Rodgers en Claudio Ranieri passeerden de revue. Dinsdag kwam daar Roger Schmidt bij. De Duitser, die ook aan Ajax werd gelinkt, zou deze week nog in gesprek gaan met Palace.

De Boer wacht sinds zijn ontslag bij Internazionale geduldig op een nieuwe baan. Hij liet in april weten dat Málaga 'vrij serieus' was, maar de ex-trainer van Ajax wil pas in het nieuwe seizoen ergens aansluiten. Bovendien werd De Boer onlangs genoemd bij Southampton, maar de interesse van Palace lijkt serieuzer.