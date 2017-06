Neres: ‘Ik vergat de nederlaag, want Rooney kende mijn naam!’

David Neres is nog altijd onder de indruk van de Europa League-finale tegen Manchester United. De eindstrijd ging weliswaar verloren, maar voor de aanvaller van Ajax kwam toch een droom uit. Hij werd na afloop begroet door enkele spelers van the Red Devils.

"Rooney kende mijn naam! Dat had ik nooit gedacht", vertelt Neres aan ESPN Brasil. "Na de wedstrijd zei hij gedag en noemde hij m'n naam. Ik was vanwege het verlies in de finale een beetje teleurgesteld, maar nadat hij kwam vergat ik de nederlaag zelfs. Paul Pogba en een paar andere spelers van Manchester United begroetten me ook."

Ajax nam Neres in januari voor twaalf miljoen euro over van São Paulo en door variabelen kan die transfersom nog oplopen tot vijftien miljoen. De aanvaller heeft zich in zijn eerste half jaar in Amsterdam niet vast in de basis kunnen spelen. De twintigjarige Braziliaan speelde tot dusverre twaalf officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot drie doelpunten en drie assists.