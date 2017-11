Update: Standbeeld Fernando Ricksen al in de maak na inzamelingsactie

Het stadion van Fortuna Sittard wordt mogelijk voorzien van een standbeeld van Fernando Ricksen. Mensen uit Sittard en omgeving zijn een actie gestart om de oud-speler van de Limburgse club op die manier te eren.

Via crowdfunding proberen zij een bedrag van 25.000 euro te verzamelen om het standbeeld te realiseren. Fortuna Sittard en oud-spelers als Mark van Bommel, Wil Boessen en Kevin Hofland hebben al aangegeven de actie te ondersteunen. Ook wordt er overlegd met fans van Rangers FC, waar Ricksen als speler zijn beste periode kende.

Ricksen lijdt al enkele jaren aan de spierziekte ALS. Indien er meer geld opgehaald wordt dan de beoogde 25.000 euro gaat dat naar de Stichting ALS, die onderzoek en een mogelijke genezing van de ziekte ondersteunt.

Update 25 november 21.44 uur - Standbeeld Fernando Ricksen al in de maak na inzamelingsactie

De crowdfundingactie Statue Fernando Ricksem heeft genoeg geld opgehaald om een standbeeld voor Fernando Ricksen te kunnen realiseren. De initiatiefnemers maken zaterdag via social media bekend dat het beeld reeds in de maak is. Fortuna Sittard heeft nog niet laten weten waar het standbeeld precies geplaatst zal worden, maar de verwachting is bij de ingang van het stadion.