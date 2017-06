‘Memphis Depay zei: ‘Spelen grote jongens bij Fenerbaçe dan?’’

Dick Advocaat begint vrijdagavond tegen Luxemburg opnieuw aan een klus als bondscoach en heeft als enige doel om het Nederlands elftal naar het WK in Rusland te leiden. In zijn eerste week bij Oranje lag zijn focus niet enkel op de confrontatie met de voetbaldwerg, maar deed de inkomende keuzeheer ook een poging om de hiërarchie te herstellen.

Aanleiding hiervoor was een incident tussen Memphis Depay en Arjen Robben op de training voorafgaande aan de oefeninterland tegen Ivoorkust, waarbij de aanvoerder de aanvaller van Olympique Lyon publiekelijk op zijn plaats zette. Dit bleek niet de eerste keer te zijn dat Depay botste met iemand van de ‘oude garde’. Na een eerder akkefietje op een training vroeg Robin van Persie hem of hij dacht dat hij al een ‘grote jongen is’, waarop Depay antwoordde: “Spelen grote jongens bij Fenerbahçe dan?”, zo rapporteert De Telegraaf.

Kandidaat-bondscoach Henk ten Cate had al eerder door dat het weer herstellen van de onderlinge verhoudingen een van de prioriteiten moest zijn voor Advocaat: “Want het kan niet zo zijn dat iemand die nog niets heeft gepresteerd (Depay, red.) even tijdens een training een honderdvoudig international (Van Persie, red.) op zijn nummer zet met een foute opmerking en dat de bondscoach (Danny Blind, red.) vervolgens partij kiest voor de jongeling.” De bondscoach heeft overigens al laten weten dat Van Persie, met wie hij samenwerkte bij Fener, wat hem betreft geen gepasseerd station is.