‘Hij is net zo serieus als zijn vader en zal zich ontwikkelen bij Ajax’

Justin Kluivert beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak en zag dat donderdagavond beloond worden met de titel ‘Talent van de Toekomst’ voor het grootste talent in de jeugdopleiding van Ajax. Clubicoon Sjaak Swart noemt de uitverkiezing van de vleugelspeler verdiend.

“Hij heeft het hele jaar laten zien dat hij een groot talent is”, begint de voormalige buitenspeler op de officiële website van de club. “Ik heb alle vertrouwen dat hij zich verder gaat ontwikkelen. Hij is net zo serieus als zijn vader. Patrick is een mooie prof geweest, ik weet zeker dat Justin dat ook gaat lukken.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar had eveneens mooie woorden over voor de jeugdopleiding van de club: “Ajax mag trots zijn op de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal. Afgelopen jaar hebben jongens als Kasper Dolberg, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Abdelhak Nouri, Deyovaisio Zeefuik en Carel Eiting hun debuut gemaakt in het eerste.”