Benevento zet sprookje na tweede promotie op rij voort in Serie A

Benevento beleefde aan het begin van het afgelopen seizoen al een prachtige primeur door voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar de Serie B te promoveren en voor volgend seizoen staat er nog iets mooiers op het programma. I Stregoni waren donderdagavond in eigen huis met 1-0 te sterk voor Carpi en promoveren naar het hoogste niveau in Italië.

Het als vijfde geëindigde Benevento vierde een jaar gelden nog de promotie uit de Lega Pro en had na een 0-0 gelijkspel in Modena donderdagavond alles nog in eigen hand. In een wedstrijd waarin de thuisploeg de bovenliggende partij was, was het Internazionale-huurling George Puscas die na ruim een halfuur de bevrijdende treffer tegen de touwen schoot.

Carpi werd na de onderbreking nog wel gevaarlijk uit standaardsituaties, maar kon niet meer voorkomen dat Benevento, dat de eerste club ooit is die in een keer van de Serie B door gaat naar de Serie A, samen met Hellas Verona en SPAL zich in de Serie A mag melden. Het trio vervangt daar de degradanten Empoli, Palermo en Pescara.