‘De wereld zal niet vergaan als ik nog een jaar bij AZ blijf’

Muamer Tankovic begon nadat hij in 2014 van Fulham naar AZ kwam veelbelovend, maar het afgelopen seizoen liep voor de 22-jarige Zweed uit op een deceptie. John van den Brom deed niet vaak een beroep op de diensten van de aanvaller en Tankovic moest zich ook een aantal keer bij Jong AZ melden. Wat het volgende seizoen precies voor hem in petto heeft, weet hij nog niet.

“Het leven buiten het voetbal is erg goed, maar wat het voetbal zelf betreft kon het beter. Ik denk dat ik het goed heb gedaan in de wedstrijden die ik wel heb gespeeld. Ik had graag meer gespeeld, maar zo gaat het nu eenmaal. Soms zit je op de bank, soms speel je”, blikt hij terug tegenover Norrköping Tidningar. “Ik heb verder nog een deuren dicht gegooid, we zullen zien wat de club wil. Ik hoop niet dat het zo gaat als vorig jaar, dat weet de club ook.”

“Ik heb verder nog niet met andere clubs gesproken, maar als het een goede club is die in me gelooft en honderd procent voor me wil gaan, dan zou dat een oplossing kunnen zijn”, gaat Tankovic verder. “Ik heb nog een contract voor twee jaar en het zal niet eenvoudig zijn om me over te nemen. De wereld zal ook niet vergaan als ik nog een jaar bij AZ blijf. Ik heb het naar mijn zin, het is een mooie club en ze investeren nu flink. Het enige dat ik wil is goed spelen.”