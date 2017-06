‘Ik kreeg bij FC Groningen niet het vertrouwen dat ik nodig had’

Alexander Sörloth koos een week geleden eieren voor zijn geld. De spits verliet FC Groningen na een moeizaam anderhalf jaar en tekende bij het Deense FC Midtjylland. Sörloth zag geen andere optie, want hij voelde geen vertrouwen bij Groningen.

"Vijf doelpunten in bijna veertig wedstrijden: dat zijn geen cijfers waar je op hoopt", beaamt de geflopte Noor in gesprek met Adressa. "Maar het is moeilijk om te scoren als je aantal speelminuten steeds verschilt. Ik had pech. De trainer die bij haalde (Erwin van de Looi, red.) werd vervangen en de nieuwe trainer (Ernest Faber) haalde en nieuwe spits", doelt hij op Tom van Weert.

Faber stapte ook over naar een 4-4-2-systeem. "Ik zou daarin het aanspeelpunt moeten worden, maar ik kreeg niet het vertrouwen dat ik nodig had", blikt Sörloth terug. "Ik begon nooit in de basis." De 21-jarige aanvaller staat naar eigen zeggen te trappelen om weer regelmatig te spelen en doelpunten te maken. "Midtjylland heeft me verteld dat de club me belangrijk vindt. Mede daarom ben ik erheen gegaan."