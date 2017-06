‘Diego Costa boort Chelsea miljoenen door de neus met lekken berichtje’

Diego Costa heeft Chelsea met een flink probleem opgezadeld. De spits liet woensdag na de vriendschappelijke interland tegen Colombia (2-2) aan de pers weten dat hij van Antonio Conte mag vertrekken uit Londen. Dat had de trainer via een berichtje laten weten aan Diego Costa. De onthulling kan Chelsea de nodige miljoenen kosten.

Het nieuws is immers bijzonder schadelijk voor de onderhandelingspositie van de club. "De coach wil mij niet meer en dus moet ik een nieuwe club zien te vinden", zei Diego Costa, waarmee hij andere clubs op de hoogte stelde van zijn beschikbaarheid. Omdat een langer verblijf bij Chelsea uitgesloten lijkt, kunnen the Blues niet meer torenhoog inzetten tijdens onderhandelingen met geïnteresseerde clubs. Zo is het onwaarschijnlijk dat het Chinese Tianjin Quanjian nog steeds een kleine honderd miljoen euro wil neertellen voor Diego Costa.

Volgens the Guardian kan de 28-jarige aanvaller zelfs vragen om een 'loyaliteitsbonus' van Chelsea, omdat hij zelf geen transfer heeft verzocht. Bovendien speculeert de krant dat de beoogde opvolger van Diego Costa nog duurder wordt. Chelsea hoopt Romelu Lukaku terug te halen naar Stamford Bridge, maar nu Everton op de hoogte is van de noodzaak in Londen om een nieuwe spits te halen, wordt de vraagprijs voor de Belg mogelijk opgeschroefd.