Ajax wijst ‘Talent van de Toekomst’ aan: ‘Dat rijtje is niet mis’

Spelers als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Davy Klaassen, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek viel de eer om uitgeroepen te worden tot ‘Talent van de Toekomst’ al eerder ten deel en donderdagavond is duidelijk geworden dat Justin Kluivert bij dat rijtje aan mag sluiten. De vleugelspeler kreeg te horen dat hij door Ajax is aangewezen als het grootste talent van de jeugdopleiding.

“Als je ziet in wat voor rijtje ik terechtkom, dat is niet mis!”, reageert hij opgetogen op de website van zijn club. “Ik kijk terug op een persoonlijk goed jaar. Aan het begin van dit seizoen had ik nooit kunnen verwachten dat ik in de finale van de UEFA Europa League zou staan. Daar droom je alleen maar van.”

Voor Kluivert, die momenteel op vakantie is, is het belangrijkste doel om volgend seizoen een vaste basisplaats af te dwingen: “Het doet me goed om zoveel complimenten te krijgen. Daar krijg je zelfvertrouwen van en daardoor ga je met meer lef spelen. Dat is alleen maar goed.”