PEC Zwolle slaat toe en hengelt middenvelder van Heerenveen binnen

PEC Zwolle heeft zich versterkt met Younes Namli, zo meldt de club op zijn website. De Deense middenvelder komt transfervrij over van sc Heerenveen en tekent in Zwolle een contract voor drie jaar. Namli stond sinds 2015 onder contract in het Abe Lenstra Stadion, maar was afgelopen seizoen voornamelijk bankzitter.

Namli kwam afgelopen seizoen tot 21 wedstrijden in het shirt van de Friezen. Trainer Jurgen Streppel ruimde echter maar elf keer een basisplaats in voor de 22-jarige middenvelder, wiens contract bij sc Heerenveen afliep. De Friezen namen Namli in 2015 over van het Deense Akademisk Boldklub.

“Met Younes halen we een talentvolle speler binnen, die bij Heerenveen ondanks zijn jonge leeftijd al ervaring heeft opgedaan in de Eredivisie”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van PEC Zwolle. “Hij is een offensief ingestelde middenvelder en kan op meerdere posities uit de voeten. We volgden hem al langer en zijn dan ook erg blij met zijn komst.”