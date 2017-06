Update: Voetbalbond Saoedi-Arabië biedt excuses aan na minuut stilte

Het elftal van Saoedi-Arabië heeft voor de nodige opschudding gezorgd. Voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Australië werd er een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de terroristische aanslag in Londen, waarbij twee Australische slachtoffers vielen. Het elftal van Bert van Marwijk stelde zich echter niet op voor de minuut stilte.

In plaats daarvan stelden ze zich op om aan de wedstrijd te beginnen, terwijl de Australiërs op de middencirkel stonden. Ook de spelers op de reservebank bleven naar verluidt zitten tijdens de minuut stilte. Het tafereel leverde woedende reacties op vanuit het publiek. Er wordt gesuggereerd dat de Saoedische spelers niet wisten wat er gaande was, omdat een herdenking middels een minuut stilte in Saoedi-Arabië geen gewoonte is.

Australië won het belangrijke het duel uiteindelijk met 3-2, waardoor het weer helemaal terug is in de kwalificatiepoule. The Socceroos hebben net als Saoedi-Arabië momenteel zestien punten verzameld. Ook Japan bezit hetzelfde aantal punten, maar dat land speelde een wedstrijd minder en komt later deze week nog in actie tegen Irak. De eerste twee in de groep plaatsen zich direct voor het WK, terwijl de nummer drie nog een kans krijgt in een play-off.

Tegenover Voetbal International reageerde Van Marwijk teleurgesteld over het resultaat tegen Australië. "Ik ben zeer teleurgesteld en gefrustreerd. We hadden ons vandaag kunnen plaatsen, maar door persoonlijke fouten hebben we deze wedstrijd verloren", zegt de bondscoach van Saoedi-Arabië. De ramadan leek het spel van Saoedi-Arabië in de tweede helft te beïnvloeden. "De oorzaak moet iedereen maar zelf invullen. Maar normaal gesproken zijn wij in tweede helft altijd goed en in staat om nog aan te zetten. Vandaag was dat niet zo."

Update 8 juni 16.37 uur - Van Marwijk: 'De minuut stilte was zeer slecht gecommuniceerd'

Volgens Bert van Marwijk is er tijdens de minuut stilte voorafgaand aan het duel tussen Australië en Saoedi-Arabië sprake geweest van een misverstand. "De minuut stilte was zeer slecht gecommuniceerd. Een dag voor de wedstrijd was er een uitgebreide briefing over het draaiboek van de wedstrijddag en is er met geen woord gerept over een minuut stilte. Vlak voor de wedstrijd is er pas iets over gezegd en was het ook onduidelijk bij de Saoedi's waar de minuut stilte precies voor was", zegt Van Marwijk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Natuurlijk hebben ze respect voor slachtoffers maar dat wordt getoond door bidden, liefdadigheid en andere manieren dan een minuut stilte", vervolgt de bondscoach van Saoedi-Arabië. Toen Van Marwijk doorhad dat het om een minuut stilte ging, deed hij naar eigen zeggen direct mee. "Wij zijn als technische staf onmiddellijk gaan staan."

Update 9 juni 8.46 uur - Voetbalbond Saoedi-Arabië biedt excuses aan na minuut stilte

De voetbalbond van Saoedi-Arabië heeft zijn excuses aangeboden na de controversiële minuut stilte voorafgaande aan het kwalificatieduel met Australië. “De voetbalfederatie van Saoedi-Arabië veroordeelt alle acties van terrorisme en extremisme en wil oprecht mededogen tonen richting de families van de slachtoffers en het Verenigd Koninkrijk. Het was niet de intentie van de spelers om zich niet respectvol op te stellen”, laat de bond weten in een verklaring.