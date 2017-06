Morata reageert: ‘Wie weet, wellicht spelen we komend seizoen wel samen’

Álvaro Morata en James Rodriguez waren woensdagavond elkaars tegenstander, in de oefeninterland tussen Spanje en Colombia (2-2) in Murcia. De toekomst van het tweetal bij Real Madrid is onduidelijk. Morata kwam tot 20 treffers in 42 duels, maar is niet steevast verzekerd van een basisplaats en geniet interesse uit Engeland en Italië. De situatie van James lijkt uitzichtloos.

James kwam in de knockout-fase van de afgelopen Champions League-editie tot slechts acht minuten, een invalbeurt in de eerste kwartfinale tegen Bayern München. In LaLiga was de Colombiaan, die Real Madrid tachtig miljoen euro kostte, evenmin altijd van de partij, al kreeg hij in de slotfase van het seizoen wel meer speeltijd en was hij in de laatste acht competitieduels goed voor vijf treffers.

Morata kreeg na afloop van de oefeninterland de vraag waar hij de toekomst van zijn ploeggenoot ziet. "Wie weet, wellicht spelen we komend seizoen wel samen. Ik houd veel van hem. Het is een geweldige voetballer." Volgens de donderdageditie van Marca wil James in de zomer uit het Santiago Bernabéu vertrekken en heeft Zinédine Zidane begrip voor zijn situatie. De oefenmeester onderhoudt hoe dan ook met elk lid van de selectie een goede relatie, al waren er wat spanningen met Pepe en James.