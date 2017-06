Piqué explodeert: ‘Je vraagt daar nu al anderhalf jaar naar, je gaat maar door’

Gerard Piqué werd woensdagavond in de oefeninterland tussen Spanje en Colombia (2-2) uitgefloten door een deel van het publiek in Murcia. Na afloop stond de verdediger van Barcelona de media te woord, maar hij was zichtbaar moe en/of geïrriteerd. Toen Piqué gevraagd werd of hij fysiek of mentaal moe is, antwoordde hij: "Jullie hebben het helemaal niet over de wedstrijd. Dat gebeurt elke keer als ik hier sta."

Een reporter van het televisieprogramma El Chiringuito de Jugones vroeg Piqué vervolgens waarom hij dacht dat hij uitgefloten werd, om politieke redenen of om zijn kritiek jegens Real Madrid. "Waarom interesseert jullie dat zo ontzettend? Ik snap dat echt niet. Elke keer komt het ter sprake. Waarom praten jullie niet een beetje over voetbal. Waarom?"De reporter antwoordde: "Omdat het nieuws is."

Piqué nam daar geen genoegen mee. "Dat is nu al anderhalf jaar gaande. Waarom is het dan nog nieuws?" De reporter: "We willen je reactie weten." Piqué: "Je vraagt daar nu al anderhalf jaar naar. En je blijft maar doorgaan. Het is niet belangrijk. Jij maakt het belangrijk." De reporter: "Maar de mensen fluiten." Piqué: "De mensen floten niet meer. Jij, jullie allemaal en al deze camera's zorgen er voor dat de mensen weer gaan fluiten", doelde de Spaans international op alle aanwezigen in de mixed zone.

"Jullie maken enquetes over mij, of ik wel of niet moet worden uitgefloten. Of dat ik wel of geen applaus moet krijgen. De mensen floten niet meer. Na het EK was dat niet meer het geval. Denk je nou echt dat het over Catalonië gaat? Heb ik mezelf wel eens over een dergelijk onderwerp uitgesproken?" De reporter herhaalde echter zijn vraag. "Ik heb dit nu al twintig keer uitgelegd", besloot Piqué. "Het land bestaat uit mensen die voor Real Madrid en Barcelona zijn. Het is normaal dat de fans van Real een mening over mijn uitspraken hebben, of zich eraan storen. Maar zolang er respect is, moet dat van beide kanten kunnen."