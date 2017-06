‘Toen ik uit de boom viel, is er misschien wel een goede trainer geboren’

KINGSTON UPON HULL - Leonid Viktorovich Slutsky staat voor een nieuw avontuur. De trainer vertrok in december bij CSKA Moskou en verhuisde naar Engeland om zich aldaar voor te bereiden op een nieuw leven als coach. Hij heeft zich namelijk ten doel gesteld om te trainen in het voetbalwalhalla en met Hull City komt die droom waarschijnlijk donderdag uit.

De 46-jarige Slutsky schijnt dan namelijk al gepresenteerd te worden en in een interview met de Daily Mirror laat de Rus weten zich niet te groot te voelen voor dergelijke clubs. “Mensen vinden het misschien raar dat ik een grote baan opgeef voor de Championship, maar voor mij is het een uitdaging. Ik wil laten zien dat ik er klaar voor ben. Ik ben misschien de eerste Russische coach die Rusland voor ‘Europa’ verlaat. Dat komt doordat het Russische voetbal niet echt bekend staat in de wereld en een tweede reden is dat er goed wordt betaald in Rusland, dus waarom zou je vertrekken? Maar voor mij draait het niet om geld. Het is belangrijker om een uitdaging te hebben en om daarvan te genieten.”

“Ik hoop dat dit een succesvolle ervaring wordt in mijn leven”, aldus Slutsky, die ruim zeven jaar de trainer was van CSKA en in die periode drie landstitels pakte, twee keer de nationale beker en twee keer de Super Cup. De oud-doelman, die zijn carrière op achttienjarige leeftijd moest beëindigen nadat hij uit een boom viel toen hij de kat van de buren probeerde te redden, was eerder al werkzaam bij Krylya Sovetov Samara, FK Moskou en Uralan Elista. Om zich goed voor te bereiden op een trainersfunctie in Engeland, besloot hij zich onder te dompelen in de cultuur en zich de taal eigen te maken.

“Ik ben klaar om in de Championship te trainen. Ik snap dat ik niet de ervaring heb om in de beste competitie van de wereld te trainen. Natuurlijk zou ik wel in de Premier League willen werken, maar ik sta ook open voor de Championship. Ik heb mijzelf afgevraagd: kan ik trainen in Engeland? Kan ik in een land trainen waarvan ik de taal niet begrijp? Een groot deel van mijn werk bestaat uit het begrijpen van spelers, eigenaren en supporters. Als je nu bij mij thuiskomt, staat de BBC daarom altijd aan. Ik ben een grote patriot, maar mijn loopbaan had een uitdaging nodig en dus moet ik de nieuwe cultuur en taal begrijpen.”

“Ik heb geprobeerd om het Londense leven te ervaren: de metro pakken, naar musicals gaan, enzovoort. Zo vond ik de musical The Book of Mormon erg verrassend, want in Rusland kun je geen grapjes maken over religie. Daar hadden we Mamma Mia!” In The Book of Mormon, dat door twee South Park-bedenkers werd geproduceerd, worden twee mormonen als missionarissen naar Uganda gestuurd om de bevolking te bekeren tot de mormoonse kerk. Tijdens hun missie komen ze erachter dat het niet gemakkelijk is om hun boodschap over te brengen in een land dat geplaagd wordt door aids, armoede en geweld.

“Ik weet niet of het belangrijk is, maar als je wil werken in een ander land, vind ik zelf dat je de traditie, cultuur en taal moet begrijpen”, gaat Slutsky verder. “Je moet mee kunnen praten over veel dingen, over Brexit, de politiek, en je moet je aanpassen aan het leven. Als je hier wil slagen, dan moet je alles weten over het leven, de cultuur. Ik heb prachtige trips beleefd naar Liverpool, Winchester, Southend en in iedere stad ga ik altijd even naar de belangrijkste plekken. De kathedraal, het centrum, enzovoort. Als ik succesvol ben in Engeland, zou dat mijn grootste prestatie in mijn trainerscarrière zijn.”

“Het zou groter zijn dan het zijn van bondscoach van Rusland, het behalen van drie landstitels en het bereiken van de kwartfinale in de Champions League. Veel coaches zijn naar Rusland gekomen zonder Russisch te spreken. André Villas-Boas en Guus Hiddink zijn geweldige trainers, maar hebben zich altijd slechts gast gevoeld in Rusland.” Slutsky werd in Engeland wegwijs gemaakt door Roman Abramovich, de eigenaar van Chelsea. “Hij is een vriend. Hij is een gesloten persoonlijkheid, maar hij heeft mij echt geholpen met mijn nieuwe uitdaging en ik ben hem erg dankbaar voor die hulp”, aldus de zoon van een bokser en een lerares.

De carrière van Slutsky had er mogelijk heel anders uitgezien als hij in 1990 niet in die ene boom was geklommen om de kat van de buren te redden. Hij stond op het punt om naar de sportschool gaan toen een buurmeisje om zijn hulp vroeg. Slutsky klauterde de boom in, hoorde een paar takken breken en viel met zijn knieën hard op het asfalt. Een zware knieblessure, een gebroken neus en een hersenschudding zorgden ervoor dat de keeper van het toenmalige Zvezda Gorodishche een punt moest zetten achter zijn loopbaan, voordat die goed en wel begonnen was.

“Ik was achttien jaar oud. Ik speelde in de tweede divisie van de Sovjet-competitie, het was een goed niveau. Ik was thuis. Mijn buurmeisje kwam langs en zei dat haar kat vast zat in de boom en of ik even wilde helpen. Ik klom naar boven en viel van zes meter hoog naar beneden. Mijn knie explodeerde als een bom. Ik verbleef een jaar lang in het ziekenhuis en mijn voetbalcarrière zat erop. Ik was geen bijzondere voetballer, hoor, maar misschien is er die dag wel een goede trainer geboren”, knipoogt Slutsky, die in december nog even werd genoemd als eventuele opvolger van Henk Fraser bij Vitesse.