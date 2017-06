Spanje ontsnapt aan nederlaag na knappe kopbal van Morata

Spanje en Colombia hebben elkaar woensdagavond in een vermakelijke vriendschappelijke wedstrijd in evenwicht gehouden. Los Cafeteros poetsten in het Estadio Nueva Condomina in Murcia een achterstand weg, maar Álvaro Morata bezorgde Spanje in de slotfase toch nog een gelijkspel: 2-2.

Davinson Sánchez speelde zijn tweede interland en vormde het hart van de verdediging met Cristián Zapata van AC Milan. De Ajacied deed 45 minuten mee en kon niet voorkomen dat David Silva na een kwart wedstrijd de score opende. De middenvelder van Manchester City liep de bal binnen na een voorzet vanaf rechts van Pedro Rodríguez, al had hij eigenlijk al eerder moeten scoren. Na zes minuten werd een schot van Silva geblokt en na tien minuten knalde hij van dichtbij op David Ospina en liet hij ook twee rebounds onbenut.

Spanje domineerde in de eerste helft en Colombia had het met name in het eerste half uur lastig. In het laatste kwartier kropen de geelhemden wat meer uit hun schulp en kregen zij in de persoon van James Rodríguez een uitstekende kans: de middenvelder van Real Madrid prikte de bal met de buitenkant van zijn voet rakelings naast. Drie minuten na die kans, in minuut 37, werd het opeens 1-1: Edwin Cardona liftte de bal over José Reina heen na een communicatiefout in de verdediging van La Furia Roja.

Het Colombia van José Néstor Pékerman drukte in de tweede helft door, want na tien minuten kopte Radamel Falcao hard raak uit een hoekschop van Rodríguez. El Tigre maakte daarmee zijn 26e interlanddoelpunt en passeerde Arnoldo Alberto Iguarán als topscorer aller tijden van zijn land. Spanje moest in de achtervolging en kreeg kansen via Koke (vrije trap net naast), Marco Asensio (schot geblokt) en Morata (kopbal naast), alvorens laatstgenoemde er na 88 minuten 2-2 van maakte. De spits kopte knap raak na een voorzet van Saúl Niguez.