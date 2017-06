‘Hij heeft drie opties: Celta de Vigo, Real Sociedad en PSV’

Mexicaanse en Spaanse media meldden anderhalve week geleden dat Hirving Lozano voor 12,4 miljoen euro (voor tachtig procent van de eigendomsrechten) naar Celta de Vigo zou gaan, maar die transfer is nog altijd niet afgerond. PSV lijkt daardoor nog steeds kans te maken, getuige ook enkele uitspraken die Pachuca-voorzitter Jesús Martínez woensdag deed voor de camera van Cancún.

“Chivas? Deportivo Guadalajara heeft hem inderdaad altijd al gewild, maar ik herhaal en herhaal dat Lozano naar Europa gaat en hij de enige uitgaande transfer van Pachuca van deze zomer zal zijn.” Martínez voegde eraan toe dat de toekomst van de 21-jarige linksbuiten binnen 48 uur duidelijk wordt en dat hij in principe drie opties heeft: Celta de Vigo, Real Sociedad en PSV.

Technisch manager Marcel Brands bestempelde Lozano in mei nog als ‘niet haalbaar’: “Wij kunnen geen transfers van twintig miljoen samen met een andere club financieren. Maar in de categorie vier tot tien miljoen willen we best meedoen, daar zijn vaak goede spelers te vinden waar we nu naast grijpen”, zei hij tegen Voetbal International. Lozano's contract loopt bij Pachuca nog tot de zomer van 2020 door.