Ödegaard wees Ajax af: ‘De analisten mogen daar een mening over hebben’

Martin Ödegaard staat nog steeds achter zijn keuze om in januari 2015 naar Real Madrid te gaan. De middenvelder brak nog niet door in het Santiago Bernabéu en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan sc Heerenveen, waarvoor hij ook komend seizoen uitkomt. Ödegaard heeft het gevoel zich in de Eredivisie te kunnen ontwikkelen en weet dat Real hem nog nauwgezet volgt.

"Het was mijn beslissing, maar Real Madrid heeft alle voorbereidingen getroffen om de transfer doorgang te laten vinden", doelt de Noor op zijn overstap naar Friesland. Ödegaard wilde meer speeltijd op hoog niveau, vertelt hij. Bij Real moest hij het vooral hebben van de trainingen. "Ik heb het gevoel dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Deze club past bij me, heeft een fraaie geschiedenis en past jonge spelers in."

Ödegaard wordt door de Noorse zender geconfronteerd met het feit dat sommigen van mening zijn dat hij beter voor een club als Ajax had kunnen kiezen dan voor Real. "De analisten en de mensen thuis mogen daar een mening over hebben, maar ik ben nu eenmaal naar Real gegaan. Ik heb met 's werelds beste spelers mogen trainen en de club heeft nog steeds vertrouwen in me. Real blijft me in de gaten houden en wil nog steeds in me investeren", verzekert Ödegaard.