Liverpool biedt excuses aan en zet streep door komst Van Dijk

Virgil van Dijk gaat niet naar Liverpool. De nummer vier van het voorbije Premier League-seizoen communiceert woensdagavond dat men het standpunt van Southampton ‘respecteert’ en de interesse in de centrale verdediger officieel heeft ‘beëindigd’.

Liverpool was naar verluidt bereid om 55 miljoen euro te betalen voor de 25-jarige Van Dijk en zou achter de rug van Southampton om al met de speler hebben gesproken. Dat is tegen de regels en derhalve dienden the Saints, zo schreven Engelse media afgelopen dinsdag, een officiële klacht in bij de competitieorganisatie van de Premier League.

Liverpool bevestigt niet dat men zonder toestemming van Southampton met Van Dijk heeft gesproken, maar meldt wel het volgende: “Liverpool wil graag duidelijk maken dat men de speculaties in de media over Southampton en transfers tussen de beide clubs betreurt. We verontschuldigen ons bij de eigenaar, de directie en de fans voor ieder misverstand over Van Dijk.”

Aanvankelijk leek het erop dat Van Dijk naar Manchester City zou gaan, want de Daily Mirror schreef zondagochtend dat de twaalfvoudig international van het Nederlands elftal voor 68 miljoen euro de overstap zou maken. Met dat bedrag zou hij de duurste verdediger én de duurste Nederlander ooit worden. The Guardian meldde later echter dat niet Man City, maar Liverpool de beste papieren had in de strijd om Van Dijk. Die club lijkt nu dus definitief te zijn afgehaakt.