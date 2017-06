ADO dreigt steunpilaar kwijt te raken na aanbieding uit Ligue 1

Alfons Groenendijk sprak zondag de hoop uit dat Wilfried Kanon zou blijven, maar de trainer van ADO Den Haag lijkt er toch echt rekening mee te moeten houden dat de verdediger zijn laatste wedstrijd voor de nummer veertien van de Eredivisie heeft gespeeld.

Het doorgaans goed ingevoerde France Football meldt dat de 23-jarige linkspoot een aanbieding heeft ontvangen van Amiens SC, dat komend seizoen uitkomt in de hoogste afdeling van Frankrijk. Kanon is transfervrij want zijn contract in het Kyocera Stadion loopt aan het einde van de maand officieel af.

“Ik heb de club geadviseerd om te proberen om Kanon te behouden. Ik heb maar drie namen genoemd, dus dat zegt genoeg. Maar je weet het nooit”, zei Groenendijk zondag tegen de NOS. Kanon, die eerder al in beeld was bij Lille en SCO Angers, speelde 59 wedstrijden voor ADO.